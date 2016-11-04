Seydişehir Musiki Derneğinde Kongre

KONYA (AA) – Seydişehir Musiki Derneğinin olağan üstü kongresi yapıldı.

Koro şefi Sıtkı Özkal, Mustafa Öten caddesindeki dernek binasında düzenlenen seçime tek liste ile katıldı.

Özkal, seçimden sonra yaptığı açıklamada, 46 üyenin oyunu alarak başkanlığa seçildiğini belirterek, Aysel Can ve yönetiminin istifasıyla seçime gittiklerini ve 31 yıl önce kurulan musiki derneği korosunun halk üzerinde hep güzel etkiler bıraktığını kaydetti.

Derneğin faaliyetleriyle Seydişehir kültür ve sanatına sahip çıkıldığını vurgulayan Özkal, “Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemizin yanı sıra Türkiye’nin birçok ilindeki konserlerimizle ilçemizin tanıtımına da katkı sağlayacağız.” dedi.

Musiki Cemiyeti Derneğinin asıl yönetim kuruluna, Başkan Sıtkı Özkal, başkan yardımcısı Enes Acar, sayman Ali Bağcı, sekreter Hatice Torun, üye Yaşar Arın, denetimde ise Hasan Doğu, Yakup Erdoğan, Tülin Pinici görev aldı.