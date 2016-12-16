Seydişehirde 4-6 yaş Kuran kursu açıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı göre 4-6 yaş öğrenci gurubu için başlatılan “Mektep Öncesi Din Eğitimi Projesi” dahilinde Alaylar Camisinde Kur’an kursu açıldı.

Seydişehir İlçe Müftülüğü Alaylar Cami Kuran Kursu Yaşatma Derneği bünyesinde oluşturulan sınıfın açılışına, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Müftüsü Kemal Demirel ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının gerçekleştirdiği çalışmalarda çocuklara hem tartma verildiği kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Diyanet İşleri Başkanlığımız göre başlatılan 4-6 yaş arası çocukların okul öncesi din eğitim projesi kapsamında Kur’lahza kursu açıyoruz.Bu cins çalışmalarda ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Müftüsü Kemal Demirel’in yaptığı dua sonrası, Alaylar Camisindeki ’4-6 yaş grubu Kur’an Kursu’ sınıfının açılış kurdelesi protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından kesildi. Kur’an kursunda 20 öğrencinin eğitim alacağı öğrenildi.