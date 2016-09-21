Seydişehir'de, alacakların yeniden yapılandırılması toplantısı

KONYA (AA) – Seydişehir Vergi Dairesi Müdürlüğü, muhasebeciler ve mükelleflere yönelik alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Belediye düğün salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, kanunun getirdiği avantajlardan mükelleflerin 31 Ekime kadar yararlanmalarına dikkat çekti.

Ünver, “Bu kanun çeşitli avantajları içinde barındırıyor. Peşin ödemeleri öneriyorum. Gecikme zammı yüzde 1’e iniyor. 31 Ekim son. Mükelleflerin vergi dairesine veya internet üzerinden ödemelerini yapabilirler.” dedi.

Konya Mali Müşavirler Odası temsilcisi Yusuf Varlı ve Yasin Ayvaz ise, “Kanun trafik, askerlik, karayolu, taşınmaz kültür varlıkları, öğrenim kredileri gibi konular kanun kapsamına alınmıştır. Mükelleflerimizi rahatlatacak bir kanundur gecikmemeleri gerekir.” diye konuştu.

Toplantıya, Mali Müşavirler temsilcisi Yusuf varlı, Yasin Ayvaz, Seydişehir SMMO temsilcisi Kazım Özçelik, muhasebeciler ve mükellefler katıldı.