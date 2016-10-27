Seydişehir'de asfalt çalışmaları

KONYA (AA) – Seydişehir ilçesinde, bu sezon planlanan asfaltlama çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı yazılı açıklamada, modern şehirleşme yolunda başarılı şekilde yol aldıklarını belirtti.

Karakavak Mahallesi’ndeki 2 bin 600 metrekare sıcak asfaltlama çalışmasının bitirildiğini, kış mevsimi öncesi ilçede planlanan diğer asfaltlama çalışmalarının da tamamlanacağını ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

“Bu yıl içerisinde 300 bin metrekarelik sıcak asfalt hedefimizin 285 bin metrekaresini tamamladık. Sathi kaplamada 600 bin metrekare hedeflemiştik bunun 485 bin metrekaresine ulaştık. Yaptığımız programımızda bir sapma ya da olumsuzluk yok. Önümüzdeki yıl gerek kırsalda, gerek şehir merkezinde kilitli taş, sathi kaplama ve sıcak asfalt yapılacak hiçbir yerimiz kalmayacak. Amacımız ilçemizi örnek bir merkez haline dönüştürmektir.”