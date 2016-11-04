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Seydişehir’de Aşure etkinliği

04 Kasım 2016 Cuma, 13:55
Seydişehir’de Aşure etkinliği

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KONYA (AA) – Muharrem ayı dolayısıyla Seydişehir Vedat Kesmen Ortaokulu’nda Aşure etkinliği düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve okul müdürleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Mehmet Karayılan, aşurenin paylaşmanın ve sevginin ifadesi olduğunu söyledi.

Aşurenin içinde farklı lezzetlerin olduğunu ifade eden Karayılan, “Okul aile birliğimizle birlikte anlamlı bir günde bu paylaşımı hep birlikte yaşamaktan mutlu olduk.” dedi.

AŞÜRE etkinlik  Konya Seydişehir

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