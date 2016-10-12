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Seydişehir’de aşure etkinliği

12 Ekim 2016 Çarşamba, 12:55
Seydişehir'de aşure etkinliği

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KONYA (AA) – Seydişehir Halise Güney İlköğretim Okulu, Seyyid Harun Anadolu Lisesi ve Enis Şanlıoğlu Lisesi’nde aşure programı düzenlendi.

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, yaptığı konuşmada, okullarda düzenledikleri aşure etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, Muharrem ayının vuslat ayı olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise, Hz. Peygamberin kendi sistemini kurabilmesi için Mekke’den Medine’ye hicretin başladığı ay olduğunu belirtti.

Muharrem ayının aynı zamanda Müslüman aleminde Hicri Yılbaşı olarak kabul edildiğini dile getiren Tutal, “Önemli olan olayları bilmek ve olaylardan ders alabilmektir. Biz, olaylardan ibret almadan, ders almadan uzak olduğumuz zaman, çok sıkıntı yaşıyoruz.” diye konuştu.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Müftü Kemal Demirel, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AŞÜRE etkinlik  Konya Seydişehir

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