Seydişehir'de cami inşaatı temel atma töreni

KONYA (AA) – Seydişehir ilçesinde, Kızılcalar Mahallesi’nde yapılacak cami için temel atma programı düzenlendi.

Cami Yaptırma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Değerli yaptığı konuşmada, camilerin milletin eseri olduğunu söyledi.

Bin 500 metrekare alanda inşa edilecek caminin bin kişilik kapasiteye sahip olacağını ifade eden Değerli, şunları kaydetti:

“Alt katında konferans salonu ile Kur’an kursu bölümü yer alacak cami için yaklaşık 2 milyon lira harcanması bekleniyor. Mahallemizin nüfusu bir hayli fazla. Mevcut camiyi genişletme imkanı olmadığı için yıkıp yenisini yapmak için kolları sıvadık. Bize düşen bu camiyi yapıp, imar edip bir an önce cemaatine kavuşmasını sağlamak. İnşallah 2017’in yaz ayına burayı açalım istiyoruz. Seydişehir’de hayırsever vatandaşlarımız inşallah desteklerini esirgemeyecektir. Yardımlarını bekliyoruz. Allah bu yola çıkan dernek üyelerimize yönetimine ve halkımıza yardım etsin. Hayırlı uğurlu olsun.”