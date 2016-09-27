Seydişehir'de çilek üretimi

KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde bin 650 metre yükseklikteki Yaylacık Mahallesi’nde yetiştirilen çilek, üreticiye umut oldu.

Komisyoncu ve üretici İsmail Portakalcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 10 yıl önce deneme amaçlı 5 dekar alana çilek ekildiğini, gelirinin yüksek olmasından dolayı bu ürüne ilginin arttığını söyledi.

Son yıllarda üretimi artan çileğin bir çok ailenin geçim kaynağı haline geldiğini ifade eden Portakalcıoğlu, “Köyümüzde 80 aile 450 dekar alanda üretim yapıyor. Şu ana kadar 600 ton çilek hasadı yaptık. Ekim sonuna kadar havalar iyi olursa, bin ton rekolte hedefliyoruz. On yıl önceki köyümüzün vatandaşları çok fakirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik destekleriyle organik çilek tarımı öğrendik. Bu sayede fakirliği yendik. Vatandaşlar yılda 15-20 bin lira gelir elde ediyor. Her evde traktör var.” dedi.

Önceki yıllarda üretilen çileğin başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Romanya, Litvanya, Polonya ve İngiltere’ye ihraç edildiğini belirten Portakalcıoğlu, şunları kaydetti:

“Bu yıl FETÖ darbe girişiminden dolayı ihracat yapamadık. Ürünü Ankara, Tokat, Kayseri, İzmir illerindeki tüccarlara sattık. Mayıs ayında başlayan hasat, aralık ayına kadar devam edecek. Hasat edilen çileğin kilosunu 2,5 liradan satıyoruz. En büyük sıkıntımız yaş meyve hali olmaması ve haberleşmedir. Cep telefonları köyümüzde çekmiyor. Tüccarlara ulaşamıyoruz. Sorunlara rağmen çilekte marka olma yolunda ilerliyoruz.”