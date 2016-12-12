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12 Aralık 2016 Pazartesi

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Seydişehir'de dağcılar Küpe Dağı'na tırmandı

12 Aralık 2016 Pazartesi, 15:20
Seydişehir'de dağcılar Küpe Dağı'na tırmandı

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KONYA (AA) – Seydişehir ilçesinde bir grup dağcı, Küpe Dağı’na tırmanarak kayak yaptı.

Seydişehirli dağcılar, Daraşçı Mahallesi’nden başlayarak Küpe Dağı’nın yamaçlarında kar üzerine yürüyerek Küpe çukuruna ulaştı.

Soğuk hava ve buzlu kar üzerinde yürüyüşe devam eden doğa severler bol bol fotoğraf çektikten sonra Halkalıkaya mevkine ulaşarak kayak yaptı.

Dağcılardan Hüseyin Bostancı, yaptığı açıklamada, dağın kayak yapmak için çok iyi şartlara sahip olduğunu belirterek, kayak sporları için her yıl kar yağışı sonrası Küpe Dağı’na çıktıklarını kaydetti.

Kayak Küpe Dağı Seydişehir

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