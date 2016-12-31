Seydişehir'de doğaya yem bırakıldı

KONYA (AA) – Seydişehir’de kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ünüvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle hayvanların yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadığını söyledi.

Bu nedenle hayvanların yaşam alanına yiyecek bıraktıklarını belirten Ünüvar, “Seydişehir’de son günlerde etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Yaban hayvanlarının kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekmemesi için ekiplerimiz tarafından doğaya buğday, mısır ve ekmekten oluşan yemler bırakıldı.” dedi.