Seydişehir'de ev yangını

KONYA (AA) – Seydişehir’de çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gökçehüyük Mahallesi’nde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen İbrahim Öngül (50), iki katlı evinin kömürlüğünde ateş yaktı. Bir süre sonra kömürlükte bulunan eşyalar tutuşunca yangın, kömürlükle bitişik olan eve sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zorlukla yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Öngül ise, 112 ekiplerince tedavi için Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Evinin yanmasıyla sinir krizi geçiren Öngül’ün eşi Sultan Öngül, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Beyim psikiyatri hastası. Tedavi görüyor. Maddi imkanımız olmadığı için Adana’daki tedavilerine götüremedik. Benim de evde olmadığım sırada evi yakmış. Zaten yardımlarla geçiniyorduk. Çaresiz kaldım.” diyerek yetkililerden yardım istedi.