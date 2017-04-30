Seydişehirde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasının temeli atıldı

Temel atma töreninde konuşan Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, ülke ekonomisinin en manâlı can damarı olan tarımsal üretimi ve kalkınmayı sağlayabilmek için ülkedeki tüm özel ve ulus sektöründeki kurumlar gibi var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Baydar, “Bu çalışmalarımızı yaparken bakanlık olarak teşkilat olarak kılavuz başlıca konu çalışan ve alıcı memnuniyetidir. Çalışanımızı hoşnut yapabilmek, hizmet ettiğimiz esnafımızı, sanayicimizi ve çiftçimizi memnun etmekten geçiyor. İlçe Yiyecek Tarım ve Hayvancılık binamızın yapılması noktasında arsa tahsisinde bulunan Belediye Başkanımız Mehmet Tutal’a teşekkür ediyorum ” dedi.

Üç yıl önce yaptıkları çalışmalarda üçlü sacayağını oluşturulması noktasında zihin ifade ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti Hükümeti, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesinin bu birlikteliği sağladığını ve birlikte fazla güzel çalışmalara imza attığını kaydetti. Seydişehir İlçe Yiyecek Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilçenin yapı konusunda en tedirgin kurumlarından biri olduğunu gösteren Başkan Tutal, “Personelimizin ne dek şiddet şartlarda çalıştığını herkes biliyor. İnşallah onları sıcacık bir alıştırma ortamına kavuşturacağız. Seydişehirli çiftçilerimize çok hoş hizmetler verebilecekler. Binamız 5 bin 500 metrekarelik bir bölge. Müdürlüğümüze bu hizmeti kazandırabilmek için meclis kararımızla tahsisimizi gerçekleştirerek karşılıksız arsamızı verdik. Gençlik Merkezimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumuza da aynı şekilde arsalarımız karşılıksız verdik. Seydişehir’i hem tarihi ayrıca fiziksel yapısını beraberce değiştiriyoruz. Kayda Değer projelerimiz vardı. Hepsi devam ediyor. Eski Garaj projemizi tamamladık, 6 Haziranda ihalesini yaparak kısa bir sürede temelini atacağız. Termal Bölgesinde 315 bin metrekarelik alanı belediyemize kazandırdık. 3. Jeotermal kuyumuzu açıyoruz. Projemizi hazırladık” dedi.

“Eski binamızı yeşil bölge olarak hizmete sunacağız”

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık kurumunun yeni binasına taşınmasıyla mevcut eski binanın yeşil bölge olarak hizmet vereceğini kaydeden Başkan Tutal, “Ekim ayında yapı yapımı tamamlanınca eski binamızı Seydişehir halkımızın hizmetine yeşil alan olarak sunacağız. Halk Müziği Eğitim binamızın bulunduğu alanda benzer olacak. Eski Sağlık Durumu Iş Lisemizin projesi de hazırlanmış. Mevcut alanımızı aile çay bahçesi olarak eski cezaevinin bulunduğu alanı ise yeşil alan ve otopark olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bunlar takım çalışması, bu hizmetleri Seydişehir’e kazandırmamızda desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize, İlçe Başkanımıza, İl Müdürlerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Seydişehir’in her alanda değiştiği ve geliştiğini kaydeden İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, “Seydişehir Yiyecek Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binasının tamamlanmasıyla Seydişehirli hemşehrilerimize çağdaş, geniş bir ortamda insani ve dinç bir hizmet imkanı oluşacaktır. Binamızın inşaatının bitmesi ile ilçemizde millet yatırımlarına yeni bir halka eklenerek hoş ilçemiz yargı ettiği yeri alma noktasında kayda değer bir mesafe kat etmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Konya’nın bir bütün halinde AK Parti iktidarında fazla önemli hizmetler aldığını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, “AK Parti gibi zinde bir iktidar olmasaydı onun kurucu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı ola ki bugün bu dek yüksek seviyeli bir alıştırma ve milletin tamamını kucaklayan adilane araştırmalar ve yatırımları göremezdik. Böylece bir Cumhurbaşkanımız var ancak bırakın Türkiye’yi dünyayı dolaşıyor, onun çalışması ve gayreti bizleri motive ediyor ve bizlerde durmak değil hizmete devam diyoruz. Çünkü halka hizmet etmek seslenmek, hakka hizmet çağrıda bulunmak demektir. Bu aşkla çalıştıktan sonradan nice ilçe tarım binaları, fakülte binaları, gençlik merkezleri ve buna benzer nice ilçe tarım binaları, fakülte binaları, gençlik merkezleri ve buna benzer somut imkanları inşa ederiz ve milletin hizmetine sunarız” dedi.

“Seydişehir Türkiye’nin büyümesinin fazla üzerinde bir çoğalma gerçekleştirmiş”

AK Parti Konya Milletvekili M. Uğur Kaleli, “Yeni Türkiye’nin temellerinde Seydişehir’in çok büyük katkısı oldu. Türkiye’nin galibiyet hikayesinin ardından AK Parti, Ak Partinin galibiyet hikayesinin ardından ise milletimiz vardır, yani Seydişehirliler var. Türkiye son 14 yılda baktığımız süre üç kat büyümüş, tarım alanında da üç kat büyümüş. Seydişehir Türkiye’nin büyümesinin çok üzerinde bir artış gerçekleştirmiş. Seydişehir’in tarım verilerini inceledim gerçekten ilçemiz tarımına yerinde bir artma gerçekleştirmiş. Seydişehir’in en zinde yanı bol yağış almasıdır. Yağışlara yerinde olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği verilerine baktım son on yıl içerisinde 15 binden, 31 bine gelen büyükbaşı artışını gördüm. Seydişehir bitkisel üretimi ve hayvansal üretimine ile önümüzdeki yıllarda gelirlerini Türkiye büyümesinin ve tarımsal büyümesinin çok çok üzerinde gerçekleştirecektir. Etin merkezi, sütün merkezi Seydişehir olabilir. Antalya turizm bölgesine fazla yakın olduğu için pazarı da hazırlanmış. Bu manada birçok projenin daha hayata geçmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaların arkasından Seydişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasının temel atma töreni protokol üyeleri göre gerçekleştirildi.

Esas atma törenine Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Konya Milletvekili Uğur İbrahim Kaleli, Kaymakam Açık Fikirli Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr . Hüseyin Arıkan AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer , Konya İl Yiyecek Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, Orman Alan Müdürü Bekir Karacabey, Orman Su Doğa Koruma Ulusal Parklar Müdürü Rıza Kamil,Meteoroloji Alan Müdürü Yusuf Ulupınar, , STK Başkanları, Kurum amirleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.