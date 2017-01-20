Seydişehir'de Halep'e yol açın kampanyası

KONYA (AA) – Seydişehir’de başlatılan Halep’e yol açın kampanyasında toplanan gıda, giyim, ilaç yardımlarından oluşan bir tır malzeme Haleplilere gönderildi.

Halkın seferber olduğu kampanyada İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği aracılığıyla gönderildiğini kaydeden Dernek Başkanı Harun Camcı, burada yaptığı konuşmada, Suriye’den tahliye edilerek çadır kamplara yerleşen Halepli mazlumlara daha önce bir tır un yardımı yaptıklarını söyledi.

Yardıma muhtaç insanların yanında olduklarını dile getiren Camcı, “Orada bir dram yaşanıyor. İnsanlar aç ve açıkta kaldığı, soğuktan titrediği sürece kampanyalarımız da devam edecek. Şimdi de kısa sürede gerçekleştirdiğimiz kampanya neticesinde bir tır malzeme temin ettik. Bunu ulaştıracağız.” dedi.