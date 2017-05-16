Seydişehirde Hükümet Konağı bahçesi ve çevresi düzenleniyor

Seydişehir Kaymakamı Açık Fikirli Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın birlikte başlattığı araştırmalar zarfında Hükumet Konağı çevresinde yer alan bahçe duvarlarının kaldırılarak, peyzaj ve çevre çalışması kararı alındı. Yıllardır çevresi duvarlarla kapalı olan Hükumet Konağının saydam bir görünüme kavuşturulması amacı ile bahçe düzenlemesi peyzaj çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. İki hafta içerisinde düzenleme yapılarak peyzaj çalışması son bulacak.