Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Seydişehirde Hükümet Konağı bahçesi ve çevresi düzenleniyor

Seydişehirde Hükümet Konağı bahçesi ve çevresi düzenleniyor

Seydişehir Kaymakamı Açık Fikirli Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın birlikte başlattığı araştırmalar zarfında Hükumet Konağı çevresinde yer alan bahçe duvarlarının kaldırılarak, peyzaj ve çevre çalışması kararı alındı.

16 Mayıs 2017 Salı, 11:37

Benzer Konular

Beyşehirde Mutlu Anne, Mutlu Aile” konferansı
Meram Belediyesinden engellilere Beyşehir gezisi
AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan gündemi değerlendirdi

Seydişehir Kaymakamı Açık Fikirli Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın birlikte başlattığı araştırmalar zarfında Hükumet Konağı çevresinde yer alan bahçe duvarlarının kaldırılarak, peyzaj ve çevre çalışması kararı alındı. Yıllardır çevresi duvarlarla kapalı olan Hükumet Konağının saydam bir görünüme kavuşturulması amacı ile bahçe düzenlemesi peyzaj çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. İki hafta içerisinde düzenleme yapılarak peyzaj çalışması son bulacak.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com