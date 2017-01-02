Seydişehir’de imar revizyonları ele alındı

KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü imar revizyon toplantısı düzenledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen imar revizyon toplantısında yaptığı konuşmada, yeni imar ve şehircilik planı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kentin 30 yıllık imar planını yeniden şekillendireceklerini ifade eden Tutal “Bu süreç içerisinde birçok mahallemizde imar ve yapılaşmalarda sıkıntılar ortaya çıktı. Arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı. Sizlerin görüşlerini alacağız.” dedi.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Kelle de 800 imar planı tadilatı yapıldığını belirterek, “Birçok mahallemiz eski imar planında günümüz şartlarının taleplerini karşılamıyor. Yaptığımız düzenlemelerle birçok alan cazibe merkezi olacak. Bu planla şehrin beton yığını haline gelmesi önlenecek.” diye konuştu.

Toplantıya, ilgili belediye çalışanları, müteahhitler, inşaat ve harita mühendisleri, sivil toplum örgütleri ve muhtarlar katıldı.