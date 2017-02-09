Ana Sayfa   >   Genel   >   Seydişehir'de iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi

Seydişehir'de iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi

09 Şubat 2017 Perşembe, 15:00

Benzer Konular

Seydişehir'de orman köylüsüne destek
Seydişehir Belediye Başkanı Tutal:
Seydişehir'de tiyatro oyunu sahnelenecek

KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesi Makine Parkı Amirliği personeline iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi.

Seydişehir Belediyesi Makine Parkı Amirliği bünyesinde görevli personele Karatay İş Sağlığı ve İş Güvenliği elemanı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Aysel Kensu tarafından seminer verildi.

Seminerde, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve hukuki sorumlulukları, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve tedbirleri, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazaları ve meslek hastalıkları, hukuki cezai ve sorumluluklar konusunda eğitim verildi.

eğitim iş güvenliği İş sağlığı Seydişehir

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet