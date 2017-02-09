Seydişehir'de iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi

KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesi Makine Parkı Amirliği personeline iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi.

Seydişehir Belediyesi Makine Parkı Amirliği bünyesinde görevli personele Karatay İş Sağlığı ve İş Güvenliği elemanı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Aysel Kensu tarafından seminer verildi.

Seminerde, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve hukuki sorumlulukları, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve tedbirleri, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazaları ve meslek hastalıkları, hukuki cezai ve sorumluluklar konusunda eğitim verildi.