Seydişehir'de jeotermal çalışmaları

KONYA (AA)- Seydişehir Belediyesince Akçalar Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan jeotermal sıcak su rezervlerinin yatırıma hazır hale getirildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük jeotermal rezervlerinin bulunduğu Ketirağılları mevkisinde sağlık ve sera alanlarında turizm yatırımcılarını beklediklerini söyledi.

Kurulacak tesisin 315 bin metrekare arsasının yatırımcıya tahsis edileceğini belirten Tutal, şöyle konuştu:

“Yatırımcılara her türlü imkanı sağlayacağız. 40 bin metrekare sahada açılan 3 jeotermal kuyularını ekonomiye kazandıracağız. Bölgesel kalkınma ve istihdam sağlanması gibi nedenlerle büyük önem taşıyor. 43 derecedeki sıcak suyu bulunan mevkiye sosyal tesisler ve termal oteller yapılarak sağlık alanı ve seralarda da kullanılabilecek. Jeotermal suların kullanımı bölgemizin istihdamına yapılan en büyük yatırım olacak.”