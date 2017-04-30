Seydişehir'de kan bağışçıları ödüllendirildi

KONYA (AA) – Kızılay Seydişehir Şubesi, gönüllü kan bağışçılarını madalya ve plaketle ödüllendirdi.

Seydişehir’de Kızılay’a en fazla kan bağışında bulunan gönüllülerin ödüllendirilmesi için Belediye Düğün Salonu’nda tören düzenlendi.

Kızılay Seydişehir Şube Başkanı Tevfik Balcı, törende yaptığı konuşmada, Kızılay’ın kan stokunun her zaman ihtiyacı karşılayabilecek seviyede olması gerektiğini belirterek, bunu ancak düzenli kan bağışında bulunulması halinde sağlayabileceklerini ifade etti.

Kan bağışının özendirilmesi için sürekli ve düzenli bağışta bulunan gönüllüleri ödüllendirdiklerini dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

“Kızılay’a sürekli ve düzenli kan bağışlayan vatandaşlarımızı onurlandırıyoruz. 10 kez kan bağışında bulunanlara bronz, 25 bağışta bulunana gümüş ve 35 bağışta bulunana da altın madalya verdik. 3 gümüş, 53 bronz, 1 altınla toplam 57 kişiye ödül verdik. Bu şekilde hem bağışçılarımızı motive etmek hem de kan vermeye teşvik etmek için uğraşıyoruz. Unutulmamalıdır ki bugün bağışlayacağınız kan, yarın size ve yakınlarınıza ihtiyaç doğabilir. Bu kadim medeniyetimiz bize iyiliği emrediyor. Bu vesile ile tüm Seydişehir halkını kan bağışı yapmaya davet ediyorum.”

Törende daha sonra ilçede en fazla kan bağışına bulunan bağışçılara ödül ve plaketleri verildi.

Törene, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal da katıldı.