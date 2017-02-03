Seydişehir'de karla mücadele

KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesinin karla mücadele için 4 milyon lira harcadığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin her yerinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının kuruma yüklediği külfetin önemli bir rakam teşkil ettiğini belirten Tutal, şöyle konuştu:

“2 ay süren ağır kış şartlarına rağmen ekiplerimiz yoğun mesai harcayarak fedakarlık yaptı. 40 iş makinesi, 16 kamyon ve 100’den fazla personel ile aralıksız olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu süreçte 100 bin litre mazot, 100 ton solüsyon, 200 ton tuz kullanıldı. Karla mücadele çalışmalarına şu ana kadar 4 milyon lira harcandı. Mesai saatlerini gözetmeksizin ‘halka hizmet hakka hizmettir’ anlayışı ile hizmet edildi. Çalışmalarımızda bize katkı sunan Kaymakamımıza, Bakan Yardımcımız Harun Tüfekci’ye, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Konurer’e, muhtarlarımıza fedakarlık yapan personelimize teşekkür ediyorum.”