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22 Aralık 2016 Perşembe

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Seydişehir'de karla mücadele

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:05

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KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesi, 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının başlamasıyla ekiplerin 24 saat çalışma programına geçtiğini söyledi.

Tüm yolların açık tutulması için buzlanmaya karşı solüsyon ve tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Tutal, şöyle konuştu:

“Belediye Fen İşleri ekiplerimiz kent merkezindeki cadde, bulvar ve ana arterler ile yoğun yağış alan yüksek yerleşim yerlerindeki mahallelerimizde, kar temizleme ve yol tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Trafiğin aksamaması, ana arter ve caddelerin açık tutulması için gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkanların açık ve güvenli yollarda seyahat etmelerini sağlıyor. Hasta ve cenazesi olan vatandaşlarımıza da yardımcı oluyoruz.”

Kar mücadele Seydişehir

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