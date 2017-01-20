Seydişehir'de karne heyecanı

KONYA (AA) – Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, 57 okulda 13 bin öğrenci ve bin öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kibar, Kız Meslek ve Fen Lisesinde Kaymakam Aydın Erdoğan ile birlikte karne dağıttı.

Kibar iki haftalık yarıyıl tatilinin 6 Şubat’ta sona ereceğini anımsatarak öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Merkez ilkokuluna giderek öğrencilere karne dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, “Asıl mesleğim öğretmenliktir. Bir belediye başkanı olarak sizleri çok seviyorum. Kiminiz öğretmen, kiminiz doktor, kiminiz mühendis, Vali, belki de kiminiz bir belediye başkanı olacaksınız. Yarın bu koltuklarda sizler oturacak, ülkenin kaderini, geleceğini sizler tayin edeceksiniz.” dedi.