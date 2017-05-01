Seydişehir’de kentsel tasarım projesi

KONYA (AA) – Seydişehir’de Seyyid Harun Veli Camii, çarşı meydanı ve çevresinde yapılacak olan Kentsel Tasarım Projesi çalışmaları başladı.

Kentsel Tasarı Projesi’nin 80 bin metrekarelik alanda başladığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çarşı meydanı ile Seyyid Harun Camii ve çevresinde kamulaştırılan eski yapıların yıkımına başlanıldığını söyledi.

İlçeye yeni bir kimlik kazandırılacağını ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

“Kentin en merkezi yerleri olan çarşı merkezi, Bankalar Caddesi ve Seyyit Harun Camii çevresinde halkımız sıkça vakit geçiriyor. Bu alana yıllardır bakım yapılmamış. Biz bu bölgeleri yeniden düzenleyerek, ekonomik ve sosyal hayatı canlandıracağız. Araçlardan çok insanlara öncelik vereceğiz. Çağdaş bir yaşam alanı oluşturmayı planlıyoruz. Bunun için projenin temelini oluşturan altyapı ve eski bina yıkımlarına başladık. Çarşı geleneksel tarihi yapısına kavuşturacağız.”