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Seydişehirde kırsal mahallelerde soğuk asfalt çalışması

Seydişehir Fen İşlerine Müdürlüğü ekipleri kırsal ve merkez mahallelerde sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarına devam ediyor.

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:18

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Seydişehir Fen İşlerine Müdürlüğü ekipleri kırsal ve merkez mahallelerde sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekiplerinin kırsal ve merkez mahallelerde bahar aylarının başlaması ile birlikte çalışmalarına sürat verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Seydişehir Belediyesi olarak sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra soğuk asfalt çalışmalarını da sürdürüyoruz. Asfalt sezonunun başlangıcından bu yanlamasına çoğu yolda yenileme ve yapım çalışması gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin ulaşımlarını kolaylaştırmak, yollarımızın zeminini trafik akışına elverişli ışık halkası getirmek namına sürdürdüğümüz bu çalışmalara derhal kırsal mahallerimizde soğuk asfalt çalışması ile devam ediyoruz” dedi.

Seydişehir Belediyesi olarak hizmetlerimizin en ücra köşelere ulaşmasını, orada yaşamış vatandaşlarımızın bu hizmetlerden faydalanmasını sağladıklarını belirten Başkan Tutal, “Belirlediğimiz program kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kenar mahallelerimizde alıştırma tempomuz artmış durumda. İnşallah daha hoş hizmetlerle halkımızı buluşturacağız” diye konuştu.

Yol üretim çalışmaları dahilinde; Gevrekli 100 bin, Taraşcı 30 bin 600, Ortakaraören 50 bin, Boyalı 23 bin, Gökhüyük 30 bin, Bostandere 50 bin, Taşağıl 10 bin, Saraycık 6 bin, Tepe 9 bin, Tol 12 bin, Çatmakaya 10 bin, Gökçehüyük 10 bin, Irmaklı 10 bin, Kavak 10 bin metrekare edinmek üzere kırsal mahallerde soğuk asfalt kaplama çalışması yapılacak.

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