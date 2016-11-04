Seydişehir'de Kızılay Haftası etkinlikleri

KONYA (AA) – Türk Kızılay’ı Seydişehir Şubesi Kızılay Haftası’nı okullarda çeşitli etkinliklerle kutladı.

Türk Kızılayı’nın dünyanın her bölgesindeki mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ulaştığını aktaran Şube Başkanı Tevfik Balcı, çalışmalarında destek olan herkese teşekkür etti.

Kızılay’ın yaptığı faaliyetleri okullardaki öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlattıklarını kaydeden Balcı, “Kızılay Haftası kutlamaları kapsamında öncelikli olarak faaliyet alanlarımıza ilişkin yaptığımız çalışmalara ve ilkelerimize dair gençlerimizi bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yaptık. Broşür ve afişler dağıttık. Kan bağışının önemine vurgu yaptık. Gördüğümüz ilgiden de son derece memnunuz. Bundan sonra da sürdüreceğiz.” dedi.