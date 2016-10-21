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Seydişehir'de KOMEK güz dönemi kursları başladı

21 Ekim 2016 Cuma, 10:03
Seydişehir'de KOMEK güz dönemi kursları başladı

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KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) Seydişehir ilçesinde 25 branşta 950 kişiyle eğitime başladığı bildirildi.

KOMEK Seydişehir Müdürü Gülistan Arıtürk Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın gelmesiyle yeni eğitim döneminin başladığını belirtti.

Kursiyerlere çeşitli dallarda meslek edindirmeyi amaçladıklarını kaydeden Mutlu, “Seydişehir’de KOMEK Kurs Merkezi tarafından güz dönemi kurslarında 25 branşta mesleki eğitimler başladı. Bu kurslarda 950 kursiyer sertifika alarak meslek sahibi olacak.” dedi.

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