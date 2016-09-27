Seydişehir'de KOMEK kayıtları devam ediyor
KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Seydişehir Eğitim Merkezi’nde kayıtlar devam ediyor.
Seydişehir KOMEK Temsilcisi Gülistan Arıtürk Mutlu, 26 farklı branşta bugüne kadar 300 civarında kayıt yapıldığını söyledi.
Kayıtların bugün sona ereceğini belirten Mutlu, “KOMEK Seydişehir’de okul dışı eğitimin yanında mesleki beceri kursları ile meslek kazandıran önemli bir müessese haline geldi. Vatandaşlarımızın ücretsiz eğitim verecek kurslarımızdan yararlanmalarını istiyoruz.” dedi.
Mutlu, adli kalem işleri, Arapça, yemek yardımı, bağlama, bilgisayar, muhasebe, mefruşat, diksiyon, ebru, el sanatları, elde Türk işi, evde çocuk bakımı, F klavye, giyim, hasta kabul, iğne oyası, ilk yardım, İngilizce, işaret dili, Kur’an-ı Kerim, ney, photoshop, web tasarım, yaşlı refakatçi, girişimcilik ve resim branşlarında kurs kayıtlarının alındığını bildirdi.