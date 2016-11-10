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10 Kasım 2016 Perşembe

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Seydişehir'de kuvvetli lodos

10 Kasım 2016 Perşembe, 14:40
Seydişehir'de kuvvetli lodos

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KONYA (AA) – Seydişehir’de akşam saatlerinde başlayan gündüz etkisini sürdüren kuvvetli lodos, hayatı olumsuz yönde etkilerken, parklarda bulunan kamelyaları da yerinden söktü.

Rüzgar nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri de yaşanırken, vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve hızı saatte 80 kilometreyi bulan lodos nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Belediye yetkilileri, ilçede etkili olan şiddetli rüzgarın, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile baca kaynaklı soba ve doğalgaz zehirlenmelerine yol açabileceği uyarısında bulunurken, mümkün olduğunca soba yerine elektrikli ve alternatif ısıtıcıların kullanılması, havalandırma menfezlerini kapatmamaları gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

lodos Seydişehir

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