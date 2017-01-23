Seydişehir'de “Mimari Estetik Komisyonu” ilk toplantısını yaptı

KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesi bünyesinde kurulan “Mimari Estetik Komisyonu” ilk toplantısını Belediye Başkanı Mehmet Tutal başkanlığında yaptı.

Belediye Başkanı Tutal toplantı sonrası yaptığı açıklamada, komisyon üyelerinin Mimarlar Odası, Harita Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası temsilcilerinden oluştuğunu kaydetti.

Tarihi dokuya uygun yapıların ve yaşam alanlarının oluşması için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

“Temiz çevre, estetik yapılar ve yeşillerle süslenmiş yaşanılabilir bir ilçe için çalışmalarımıza hız verdik. Seydişehir’de imarla alakalı konularda inşaat izni vermekle yükümlüyüz. Gelişi güzel binaların yapılmasından yana değiliz. İlçemizin imarla alakalı sorunlarının çözümüne dışarıdan oluşan bağımsız kurul tarafından karar verilecek. İlçemizin sorunları ve çözümleri için birlikte çalışacağız. Gelecekte Seydişehir’in mimarisiyle, doğasıyla yaşanılabilir bir şehir olmasını istiyoruz.”