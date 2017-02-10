KONYA (AA) – Seydişehir’de model uçak eğitimi başladı.

Eğitmen Yaşar Karaarslan, yaptığı açıklamada, Türk Hava Kurumu Seydişehir Şubesi’nde açılan kursun lise öğrencilerine yönelik olduğunu söyledi.

Kursun 2 gün süreceğini ifade eden Karaarslan, ” 15 kursiyerimiz eğitim alıyor. Model uçak eğitimi sertifikası almaya hak kazanan kursiyerler, Türkiye’nin her tarafında kurslar açabilecekler. Sertifikası olan kursiyerler sayesinde daha fazla Türk gencine havacılık eğitimi verilmiş olacak.” dedi.