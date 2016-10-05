Seydişehir’de muhtaç ailelere yardım

KONYA (AA) – Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yardıma muhtaç ailelere kış öncesi bugüne kadar bin 500 ton kömür dağıtıldığını bildirdi.

Kaymakam Özyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SYDV elemanlarının tespit ettiği tüm mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi 2 bin 373 vatandaşa da 524 bin 245 lira nakdi yardım yapıldığını söyledi.

Kar yağmadan kömürleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak istediklerini dile getiren Özyiğit, şöyle konuştu:

“Vakfımızda, yardım alan 9 bin 276 dosya bulunmaktadır. Mahallelerimizde yaşlı, engelli, güçsüz ve yoksul olan kendi hayatını sürdüremeyen vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda nakdi yardımlar yapılmaktadır. Devletin sıcak elini uzatıyoruz. Diğer yandan şartlı eğitim ve sağlık yardımı için 699 öğrencimize de 204 bin 362 lira yardım yaptık. Bu konuda emeği geçecek olan herkese teşekkür ederim.”