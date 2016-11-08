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Seydişehir'de öğrencilere eşofman yardımı

08 Kasım 2016 Salı, 16:50
Seydişehir'de öğrencilere eşofman yardımı

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KONYA (AA) – Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odasınca 650 öğrenciye eşofman dağıtıldı.

Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak eğitim öğretim yılının başında bu yardımı yaptıklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk gereği olarak odalar aracılığıyla yardımların toplandığını belirten Küçük, “Yapılan yardımların öğrencilerin başarısını arttıracak bir motivasyon olarak görülmesini isteriz. Öğrencilerimize yapılan bu yardımları doğru kişilere ulaştırabilmemiz adına desteklerini bizden esirgemeyen kaymakamımız Regaip Ahmet Özyiğit’e teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından eşofmanlar öğrencilere dağıtıldı.

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