Seydişehir'de okul bahçeleri asfaltlanıyor

KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesi Fen Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okullarda çevre düzenlemesi ve asfaltlama çalışması başlattı.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Alüminyum İlkokulu önünde yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalarla öğrencilerin daha rahat hareket etmesinin sağlanacağını söyledi.

Birçok okul yolunun yağış olduğu zaman çamur hale geldiğini ifade eden Tutal, “Amacımız öğrencilerimizi, çamur yol ve kirli ortamdan kurtarmak. Öğrencilerimizin okul bahçelerinde rahatça oynayabilmeleri için ekiplerimiz asfalt çalışması yapıyor.” diye konuştu.