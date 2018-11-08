Seydişehir'de organ bağışı

KONYA (AA) – Atatürkçü Düşünce Derneği Seydişehir Şubesince düzenlenen organ bağışı farkındalık etkinliğinde 50 kişi organlarını bağışladı.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Organ bağışı konusunda farkındalığın artmasının ülke için hayırlı ve önemli olacağını dile getiren Erdoğan, "Kurumlarımızın, hastanelerimizin organ bağışı ile ilgili çalışmaları var. Ancak toplumu bilinçlendirme, bilgilendirme konularında bu tür organizasyonlar da son derece önemli. Özendirici, bilgilendirici yönleriyle faydalı bir program oldu." diye konuştu.

Etkinlikte ilk organ bağışını Kaymakam Erdoğan yaptı. Ardından 50 vatandaş organ bağışı yaptı.

Programın son bölümünde 5 yaşında gözlerini kaybeden, organ bağışıyla bir gözü görmeye başlayan ve TRT'de katıldığı bir yarışmada birinci olan Cem Cansız konser verdi.