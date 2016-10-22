Seydişehir'de orman köylülerine süt ineği dağıtıldı

KONYA (AA) – Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce (ORKÖY) 5 orman köylüsüne 10 damızlık süt ineğinin dağıtıldığını bildirdi.

Kaymakam Özyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, Ketenli Mahallesi’nde yapılan süt ineği yardımıyla ilçede süt üretiminin artacağını kaydetti.

Her yıl ORKÖY kredisi ile köylülerin desteklendiğini aktaran Özyiğit, “ORKÖY tarafından 5 orman köylüsüne 10 damızlık süt ineği dağıtıldı. ORKÖY projesiyle yapılan yatırım bizim için çok değerli ve anlamlı bir yatırım. Bu hayvanlardan elde ettiğimiz sütlerin süt toplama birlikleri tarafından değerlendirildiği zaman aile bütçelerine kazançlar girecektir. Yaşam standartları ve gelirleri artacaktır.” ifadelerini kullandı.