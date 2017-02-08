Seydişehir'de orman köylüsüne destek

KONYA (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanlığının OR-KÖY projesi kapsamında 2017 Nisan ayında Seydişehir’in orman köylerinde yaşayan ailelere destek sağlayacağı bildirildi.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer yaptığı açıklamada, ORKÖY projesi kapsamında köylülere güneş enerjisi ve hayvancılık kredisi verileceğini söyledi.

Verilecek ödeneğin bütçeden ayrıldığını kaydeden Konurer şunları kaydetti:

“Köylüyü Kalkındırma ve Hayvancılığı Teşvik Projesi kapsamında Boyalı, Ketenli, Bostandere, Çatmakaya, Kuran, Yaylacık, Tepecik Mahallerinde üretim yapan vatandaşlarımız güneş enerjisi ve hayvancılık kredisinden yararlanacaklar.

Her yıl ORKÖY projelerinden orman köylümüze gerekli hibe ve uygun kredi desteklerinin sağlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlamaktır.”