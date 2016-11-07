Seydişehir'de orman köylüsüne kışlık odun

KONYA (AA) – Seydişehir Tepecik Mahalle Muhtarı Rafet Dindar, Orman İşletme Şefliği tarafından vatandaşların isteğine göre steri 80 lira bedel karşılığında kışlık odunların dağıtıldığını bildirdi.

Orman İşletme Şefliği tarafından yakacak kışlık odun ihtiyacı için kesimlerin başladığını belirten Dindar, orman koruma memuru gözetiminde odunları hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Yağış olmadan kesim işlemlerini tamamlamaya çalıştıklarını anlatan Dindar, “İstek talebinde bulunan 110 haneye kesimlerin ardından odunlarını teslim ediyoruz. Bir kişi en çok 8 ster odun alabiliyor. Vatandaş odunlarını traktörlerle evlerine taşıyorlar. Vatandaşlarımıza sağlıcakla yakmak nasip etsin. Köylüme hizmet etmeye çalışıyorum. Bizlere yardımcı olan Orman İşletme Şefliğimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.