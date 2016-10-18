Seydişehirde otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden meydana çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 birey yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Karabulak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyşehir istikametinden Antalya istikametine giden Batuhan E. (19)idaresindeki 32 DM 952 plakalı araba sürücünün kavşak içerisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Batuhan E. (19) ile araçta bulunan Okan T. (19) ve Ferhat Belirlenmiş Y. (19) yaralandı. Yaralılar durum yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı