Seydişehir'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
18 Ekim 2016 Salı, 12:15
KONYA (AA) – Seydişehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Batuhan Ersal’ın (19) kullandığı 32 DM 952 plakalı otomobil, Karabulak Kavşağı’nda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Okan Türk (19) ve Ferhat Emin Yıldırım (19) yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.