Seydişehir'de otomobil devrildi: 3 yaralı
27 Ekim 2016 Perşembe, 14:15
KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmet İpek (40) idaresindeki 07 VJF 94 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya karayolunun Alacabel mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, İsmet İpek ile otomobilde bulunan Sadık 34) ve Ferhat İpek (16) yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.