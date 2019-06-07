Seydişehir'de rögar kapakları çalındı

KONYA (AA) – Konya'nın Seydişehir ilçesinde bazı cadde ve sokaklardaki rögar kapakları çalındı.

Saadetler Mahallesi muhtarı Mustafa Yavuz, bazı mahallelerde belediye ve KOSKİ'ye ait rögar kapaklarının son zamanlarda çok sık çalınmaya başlandığını söyledi.

Yavuz, "Yol kenarındaki rögarların çalınması trafik için ayrı bir tehlike oluşturuyor. Buradan hırsızlara da seslenmek istiyorum. Lütfen üç beş kuruş için değmez. Vatandaşların can güvenliğini tehlike atıyorsunuz." diye konuştu.