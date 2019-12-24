Seydişehir'de rüzgar besi damının çatısını uçurdu
KONYA (AA) – Seydişehir ilçesinde şiddetli rüzgar besi damının çatısını uçurdu.
İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, Taraşçı Mahallesin'de besicilik yapan Dündar Şahin’e ait besi damının çatısını uçurdu.
Dündar Şahin yaptığı açıklamada, mahallede gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağışın hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Şiddetli rüzgar besi damının çatıyı kaldırarak attı. Maddi hasar var Allah'a şükür herhangi bir canlıya zarar vermemesi tesellimiz." dedi.
BENZER HABERLER
-
Seydişehir'de rüzgar besi damının çatısını uçurdu
-
Securitas'a turizmde “En İyi Outsource Servis Yönetim Şirketi” ödülü
-
Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak
-
ESTÜ ve ESOGÜ öğrencileri “2. Ar-Ge Proje Pazarı”ndan birincilikle döndü
-
Bülent Uygun kümede kalmanın formülünü açıkladı:
-
Nevşehir'den kısa kısa
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.