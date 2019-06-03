Seydişehir'de Sakal-ı Şerif arife günü erkeklerin ziyaretine açıldı
KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesindeki tarihi Seyyid Harun Velisi Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif erkekle ziyarete açıldı.
Geçen hafta Cumartesi günü bayanların ziyaretine açılan Sakalı Şerif, salavatlar eşliğinde okunan dualarla 40 kat sarılı bezden açılışında yoğun duygu seli oluştu.
Seydişehir Müftüsü Adem Bebek, Sakal-ı Şerif’in ilçede sadece bu camide bulunduğunu belirterek, 40 kat bez içerisinde sarılı olduğunu söyledi.
Sakal-ı Şerif'i her yıl ramazan ayının son haftasındaki cumartesi günü bayanlara, arife günü de erkeklere açtıklarını belirten Bebek, "Seydişehir merkez ve köylerinden binlerce vatandaş bu anlamlı günde Sakal-ı Şerif'e dokunmanın heyecanını yaşıyorlar. Ziyaret sonunda Sakal-ı Şerif'i yine salavatlar eşliğinde kapatıyoruz." dedi.
-
Konya'da trafik denetimleri
-
Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu
-
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
-
H.E.M. Suluhan Kervansarayı mağazası bayramda açık olacak
-
Seydişehir'de Sakal-ı Şerif arife günü erkeklerin ziyaretine açıldı
-
Beypazarı bayramda ziyaretçilerini bekliyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]