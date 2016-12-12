Seydişehirde “Şehitler Yürüyüşü” düzenlendi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde artan terör olayları ve son olarak İstanbul’daki bombalı eylemde de şehit verilmesinin peşinde “Şehitler Yürüyüşü” düzenlendi.

Artan terör olayları ve son olarak dün İstanbul’daki bombalı eylemde Seydişehir Kisecik Mahallesi nüfusuna belirtilen Nazif Emre Horoz’un şehit düşmesinin gerisinde binlerce yurttaş sokağa döküldü. Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti başkanlarının da katılımıyla “Şehitler Yürüyüşü” düzenlendi. Belediye binası önünden başlayan yürüyüşte “şehitler ölmez vatan bölünmez”, “biriz beraberiz, birlikte Türkiye’yiz”, “vatan sana canım feda” gibi farklı alanlara yönlendirilmiş sloganlar atılarak Ulusal Bağımsızlık Caddesi, Atatürk Caddesi, Hükümet Konağı önünden, Özgürlük Caddesi ve Seyitharun Bulvarı üzerinden baştan belediye önüne gelindi.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardındaki platform namına Seydişehir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Yakup Söğüt bir tanımlama yaptı. Söğüt açıklamasında, “Bizler Seydişehir sivil toplum kuruluşları olarak, son aylarda tekrar tırmanışa geçip milletimizin rahatlık ve güvenliğine kasteden hain terör mihraklarının saldırılarını güçlü olarak kınıyor ve lanetliyoruz. Bin yıldır, Anadolu’nun yiğit evlatlarının bu alçak terör örgütleri göre şehit edilmesine düşüncesiz kalmadığımızı dosta düşmana uygulamak için dün olduğu gibi bugün de buradayız ve hep o hainlerin karşısında olacağız. Son yıllarda aziz milletimiz yüzlerce evladını şehadet mertebesine uğurlamıştır. Şehitlerimiz; vatan, vazife ve bayrak uğruna en değerli varlıkları olan canlarını feda ederek şehadet mertebesine ulaştılar. Bağımsızlığa olan aşılmaz tutkumuzun, canımızdan üstün bildiğimiz vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimiz, gönüllerimizde aralıksız yaşayacaklardır. Icabında her birimiz, bu terör belası tamamen temizlenene dek bu mücadelede çarpışacağız. Tek hedefimiz, Son terörist değil edilene kadar mücadelenin sürdürülmesidir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan şanlı bayrağımız, her karışında hatıraları bulunan vatan toprakları ve en büyük mirasımız olan Türkiye Cumhuriyetini tekrar şehitlerimizden aldığımız inanç ve kararlılıkla sonsuza dek yaşatacağız. Türk Milletinin ve Devletinin hürriyet ve bağımsızlığı uğrunda canlarını vererek, bu toprakları bize vatan yapan kahraman şehitlerimizi bir kere daha saygıyla minnetle anıyor, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz” dedi.

Konuşmanın ardındaki Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.