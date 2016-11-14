Seydişehir'de sentetik çim saha açılışı

KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesince yapımı tamamlanan sentetik çim saha, hizmete açıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ketenli Mahallesi’nde yapılan sahanın açılışında yaptığı konuşmada, FİFA standartlarında olan çim sahanın Türkiye Futbol Federasyonu onaylı olduğunu söyledi.

İlçedeki amatör spor kulüplerine olan desteklerinin devam edeceğini ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

“Belediye olarak sporun her alanında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Biz sporu çok seviyoruz. Seydişehir’de 11 tane amatör futbol takımı var. Her bir futbol takımında 100’ün üzerinde çocuğumuz spor yapıyor. Onlara yardımda bulunuyoruz. Bundan çok mutluyuz. Eskiden köy statüsündeki mahallelerimizde çim sahalarımız yoktu. Şimdi 12’ncisini Ketenli’ye yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.”

Açılışa, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.