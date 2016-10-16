Seydişehirde soğuk asfalt çalışmaları sürüyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, Kuran ve Gökçehüyük mahallelerinde soğuk asfalt çalışmalarına başladı.

Yol üretim çalışmaları zarfında Kuran’da 60 bin Gökçehüyük’te 50 bin metrekare soğuk asfalt kaplama çalışması yapılacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal ve merkez mahallelerde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekiplerinin kırsal ve merkez mahallelerde yolları en ücra köşelere dek taradığını kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Kırsal mahallerde oturan vatandaşlarımız bundan böyle kış ayları çamurlu, yaz ayaları tozlu yollarda yürümeyecek’’ dedi.

Yapılan sıcak ve soğuk asfalt çalışmaları ile artık sokak ve caddelerin pak bir görünüme kavuştuğunu gösteren Başkan Tutal, “Bizler belediye hizmetlerimizin en ücra köşelere ulaşmasını, orada yaşamış vatandaşlarımızın bu hizmetlerden faydalanmasını sağlıyoruz. Kırsal mahallerimizde alt inşa çalışmaları tamamlanan bölgelerde kilitli taş ve asfalt çalışmalarına kesintisiz devam ediyoruz. Yoğun egzersiz tempomuzdan arta kalan vakitlerimde bende yapılan çalışmaları yerinde yoklama ediyorum. Vatandaşlarımızın sıcacık ve huzuru bizi için kayda değer” şeklinde konuştu.

Başkan Tutal, Kuran ve Gökçehüyük mahallelerinde başlatılan soğuk asfalt çalışmalarının hava şartlarına tarafından devam edeceğini, kalan kısımlarının ise 2017 yılı yatırım programına alındığını kaydetti.