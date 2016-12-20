Seydişehir'de Suğla Gölü dondu

KONYA (AA) – Seydişehir’de hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesiyle Suğla Gölü dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Seydişehir’de 60 bin metrekare alana sahip gölün üzerini buz tabakası kapladı. Aşırı soğuklar nedeniyle göl üzerinde 8-10 santimetre kalınlığında buz oluştu.

Suğla Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Aşkayanar, yaptığı açıklamada bu yıl kışın çok soğuk geçtiğini belirterek, “Geçen yıl bu zamanda gölümüz donmamıştı. Bu yıl ayaz çok olduğundan dolayı daha erken dondu. Tek tehlikemiz 76 üye balıkçımızın buz altındaki serili ağlarıdır. İnşallah lodos eserde bir iki güne kadar buzlar çözülür.” dedi.