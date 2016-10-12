Seydişehir’de Tarihi Eser Operasyonu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, jandarma göre yapılan operasyonda tarihi sunaklı bilye kabir steli ele geçirildi.

Alınan bilgiye takriben, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir’de E.Ö. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri pazarlayacağı bilgisi üstüne çalışma başlattı.

Söz konusu şahsın elindeki eserleri satış için Antalya’ya götüreceğinin saptama edilmesi üzerine Konya İl ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Seydişehir-Antalya karayolunun 5. kilometresinde yakaladıkları E.Ö.’nün üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Aramada, zanlının üzerindeki kumaş çuvalı inceleyen ekipler, içerisinde Hellenistik döneme ait, 2 bin-2 bin 500 takvim tarihe sahip olduğu değerlendirilen takriben 8 kilo ağırlığında 1 sunaklı bilye mezar steli ele geçirdi.

Jandarma, kabir steline el koyarken şüpheliyi gözaltına aldı.

Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla hakkında hukuki operasyon yapılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli yoklama kaydıyla serbest bırakıldı.