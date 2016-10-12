Seydişehir'de tarihi eser operasyonu

KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda tarihi sunaklı mermer mezar steli ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir’de E.Ö. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri pazarlayacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu şahsın elindeki eserleri satmak için Antalya’ya götüreceğinin tespit edilmesi üzerine Konya İl ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Seydişehir-Antalya karayolunun 5. kilometresinde yakaladıkları E.Ö.’nün üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Aramada, zanlının üzerindeki bez çuvalı inceleyen ekipler, içerisinde Hellenistik döneme ait, 2 bin-2 bin 500 yıllık tarihe sahip olduğu değerlendirilen yaklaşık 8 kilo ağırlığında 1 sunaklı mermer mezar steli ele geçirdi.

Jandarma, mezar steline el koyarken şüpheliyi gözaltına aldı.

Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla hakkında yasal işlem yapılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.