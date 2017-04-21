Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Seydişehirde Tevazu konulu tiyatro oyunu sergilendi

Seydişehirde Tevazu konulu tiyatro oyunu sergilendi

Seydişehir merkez ve kırsal mahallelerde buluna ilkokullarda sergilenen Hacı Bayram Veli ve Ali Kuşcu’nun hayatının anlatıldığı derslik tiyatrosu öğrenciler tarafından merakla izlendi.

21 Nisan 2017 Cuma, 12:15

Benzer Konular

En Tatlı Festival Ziyaretçileri İle Buluştu!
Hükümet gibi kadın
Minibüslere panik butonu

Seydişehir merkez ve kırsal mahallelerde buluna ilkokullarda sergilenen Hacı Bayram Veli ve Ali Kuşcu’nun hayatının anlatıldığı derslik tiyatrosu öğrenciler tarafından merakla izlendi. Konya’daki dağıtılmış kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde toplumun bütün kesimlerine değerler eğitimini anlatmayı amaçlayan ’Medeniyet Okulu’ projesi kapsamındaki faaliyet, öğrenciler tarafından yoğun ilgi fark etti. Seydişehir merkez 23, kırsal mahallelerde 25 edinmek üzere toplamda 48 ilkokulda sahnelenen ve öğrencilere tevazu’un öneminin anlatıldığı tiyatro oyununda 5 bin öğrenci bu etkinlikten yararlandı.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com