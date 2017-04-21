Seydişehirde Tevazu konulu tiyatro oyunu sergilendi

Seydişehir merkez ve kırsal mahallelerde buluna ilkokullarda sergilenen Hacı Bayram Veli ve Ali Kuşcu’nun hayatının anlatıldığı derslik tiyatrosu öğrenciler tarafından merakla izlendi. Konya’daki dağıtılmış kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde toplumun bütün kesimlerine değerler eğitimini anlatmayı amaçlayan ’Medeniyet Okulu’ projesi kapsamındaki faaliyet, öğrenciler tarafından yoğun ilgi fark etti. Seydişehir merkez 23, kırsal mahallelerde 25 edinmek üzere toplamda 48 ilkokulda sahnelenen ve öğrencilere tevazu’un öneminin anlatıldığı tiyatro oyununda 5 bin öğrenci bu etkinlikten yararlandı.