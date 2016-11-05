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Seydişehir’de trafik kazası: 1 yaralı

05 Kasım 2016 Cumartesi, 21:00
Seydişehir'de trafik kazası: 1 yaralı

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KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde, otomobilin elektrikli mopede çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Savaş Y. idaresindeki 07 LS 999 plakalı otomobil, ilçe merkezi Milli Egemenlik caddesinde Zeki Tarman’ın kullandığı elektrikli mopede çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan moped sürücücüsü Tarman yaralandı.

Otomobil sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Tarman, özel otomobille Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü aranıyor.

Konya Seydişehir trafik kazası: 1 yaralı

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